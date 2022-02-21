路透社報導，根據的一位公司高層就測試版發出的貼文，周一川普自創的社群媒體Truth Social可能在蘋果公司的應用程式商店App Store推出，意味著這位美國前總統可能在美國的「總統日」假期正式回歸社群媒體。

根據在上周五晚間發布的一連串貼文，該社群媒體產品長一個經驗證、名為Billy B.的帳戶，在該應用程式上回覆測試版使用者提出的問題。根據路透社取得的螢幕截圖，一位測試版用戶詢問Truth Social何時向大眾發布，這名公司高層回答「目前我們定於2月21日星期一在蘋果App Store發布」。

在闊別了一年多之後，Truth Social的發布將讓川普重返社群媒體。2021年1月6日在美國國會遭到川普支持者侵入後，川普被指控發布煽動暴力的訊息，並同時遭到推特、臉書和Alphabet旗下YouTube封殺。

川普長子在推特上發布一張螢幕截圖，上面是川普在Truth Social平台上經驗證過的@realDonaldTrump帳號，以及一則川普在2月14日上傳的貼文或「真相」（truth）：準備好！你最喜愛的總統即將與你見面！

由美國前共和黨眾議員Devin Nunes領軍，Truth Social社群平台背後的新創公司「川普媒體科技集團」（Trump Media & Technology GroupTMTG）將加入越來越多自詡為言論自由擁護者的科技公司行列，並希望能吸引那些覺得其觀點與看法遭推特、臉書和YouTube等平台壓制的用戶。然而到目前為止，包括推特的競爭對手Gettr和Parler，以及影片網站Rumble在內，沒有一家公司受歡迎的熱度能趕上那些主流平台。

Nunes周日接受媒體訪問時表示：「本周我們將開始在蘋果App Store上推出Truth Social，這真的很棒，我們將有很多人使用這個平台。我們的目標是到3月底，我們至少將在美國全面投入營運，我認為我們會實現這個目標」。

此外，蘋果App Store列表上顯示Truth Social預計於2月21日發布，符合某知情人士在1月時披露的日期，儘管近幾周來，Nunes曾公開表示該應用程式將於3月底推出。

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