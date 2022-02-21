《鋼鐵股》中鋼元月稅前獲利 月減8％、年增52％ 15:402022/02/21 時報資訊 葉時安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼(2002)公布元月自結合併盈餘表，1月營業收入400億2750萬元，月減2%、年增30%，營業淨利52億4739萬元，月減8%、年增62%，稅前淨利54億8747萬元，月減8%、年增52%。公司個體(非合併)本月碳鋼銷售量為72萬4225公噸。 中鋼說明，上月鋼品銷售單價下滑且銷貨單位成本上升，故營業利益與稅前淨利同步減少。 《鋼鐵股》中鋼3月內銷盤價 均漲2.44％ 《商情》中鋼3月盤價止跌 調漲2.44％ #中鋼 #稅前淨利 #元月 #鋼鐵股 #稅前獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》「雙豐」永豐金元月獲利勝出 受惠台股熱絡 10:002022/02/18 財經 18％高股息震撼市場 元大龍頭基金定期定額金額暴增一倍 13:312022/02/18 財經 中鋼3月內銷盤價 全面調漲 04:102022/02/18 財經要聞 金融三O染疫 業務全衰退 04:102022/02/18 金融．稅務 《國際經濟》日元月核心CPI連5增 惟增幅趨緩 11:422022/02/18 財經 《國際經濟》日1月出口遜 貿易逆差8年首見 10:172022/02/17 財經 千附精密競拍 每股底價55元 04:102022/02/18 證券．權證 《類股》中鋼內銷盤價調漲 股價有撐 11:422022/02/18 財經 中鴻3月盤價 全面調漲 04:102022/02/19 證券．權證 《國際經濟》下周國際新聞事件 15:062022/02/18 財經 櫃買中心17日審議正基公司上櫃案 09:512022/02/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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