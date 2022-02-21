中鋼(2002)公布元月自結合併盈餘表，1月營業收入400億2750萬元，月減2%、年增30%，營業淨利52億4739萬元，月減8%、年增62%，稅前淨利54億8747萬元，月減8%、年增52%。公司個體(非合併)本月碳鋼銷售量為72萬4225公噸。

中鋼說明，上月鋼品銷售單價下滑且銷貨單位成本上升，故營業利益與稅前淨利同步減少。

《鋼鐵股》中鋼3月內銷盤價 均漲2.44％
《商情》中鋼3月盤價止跌 調漲2.44％
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