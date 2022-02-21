宣布投入民進黨彰化縣長初選的前台北畜產公司總經理姚量議，是國立溪湖高中創校第一屆校友。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

曾為前縣長魏明谷助選的劉珊伶，過去長年擔任立委陳素月國會辦公室助理，嫻熟法案和行政事務，首度從幕僚轉戰參選，來勢洶洶。（劉珊伶提供／謝瓊雲彰化傳真）

田尾鄉怡心園附近網紅RJ阿傑自費掛起來地的大型看板，意外成為熱門打卡景點，身為學妹的劉珊伶日前也十分應景的前往朝聖，她鼓勵更多人用幽默的方式一起關注公共事務。（劉珊伶提供／謝瓊雲彰化傳真）

年底大選，老將新秀已經紛紛開始備戰、勤走基層，彰化縣基層民代選站新人輩出，各選區都有素人想冒出頭；其中29歲的鄭宇焱將投入第四選區，與投入第五選區的31歲劉珊伶、表態投入民進黨彰化縣長黨內初選的38歲姚量議，3人同是溪湖高中的校友；溪湖高中創校僅23年，也讓知悉此事的資深師長笑稱，學校真是南彰化民主的搖籃。

鄭宇焱東吳大學法律學系畢業，學生時期就積極參與公共事務，關注司法改革、勞工權益、環境保護及土地及居住人權等各種議題，求學時期就曾參與、發起多場社會運動，也曾在NGO擔任祕書長、國會助理等。

他說，有位海線偏鄉的年長者，為了申請良民證，必須來回奔波往返彰化市至彰化縣警察局總局申請，耗費一整天的時間，他接獲陳情後，透過立委陳椒華辦公室開協調會，今年起將可就近各區分局受理申請，更為便民。

出身永靖農村一般勞工家庭，自認沒有背景資源，這次獲時代力量提名，投入彰化縣議員第四選區（大村、員林、永靖）選舉，早早就開始站在各大路口向民眾宣講，增加新面孔的曝光率，努力爭取民眾的看見與認同。他說，看見家鄉近年的改變，希望返鄉推動改革，為地方帶來重要的在地價值。

永興國小畢業的鄭宇焱是溪湖高中第11屆校友，同樣也出身永靖的劉珊伶則是第9屆校友，姚量議則是第1屆創校校友。前台北畜產公司姚量議，年輕時從參與許多社會運動，他希望自己的表態，能讓更多年輕人的聲音被聽見、看見，不讓政治長期被地方派系把持惡鬥，阻礙彰化發展的大方向。

劉珊伶雖是首度參選的素人，卻從學生時期就先後在前縣長魏明谷競總、立委陳素月辦公室服務任職，從幕僚轉戰縣議員，盼能多為婦幼發聲、爭取權益。

老家在田尾的網紅阿傑（RJ）也同樣是溪高第7屆校友，近日因為在公路花園掛起超大帆布看板，復古的個人大頭照加上「關心你尿尿的地方」意外成為春節連假熱門打卡景點，讓許年長者看得摸不著頭緒，誤以為是要參選的素人。