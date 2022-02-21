即使你不吸菸，你也可能死於別人吸菸所生的二手煙。衛福部統計，我國每年約有3000人死於二手煙害，傳統燃燒式紙菸所產生的二手煙，已經被國際癌症研究中心歸類為一級致癌物質。

二手煙除了直接加重兒童氣喘、支氣管炎、肺炎、中耳炎等呼吸道疾病，現在研究也證明與兒童白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變、肝母細胞瘤等癌症有顯著的相關性。

近年來的研究顯示，二手煙會對大腦產生危害，例如接觸二手煙會增加不吸菸的人罹患輕度認知障礙的風險，大多數輕度認知障礙患者最終很有能會發展為失智症；此外，接觸二手煙還會使從不吸菸的人罹患失智症的風險增加兩倍。

為了進一步了解長期接觸二手煙對於腦部功能的影響和詳細機制，美國俄勒岡科學與健康大學的團隊研究實驗小鼠在長期接觸紙菸的二手煙後，對於認知功能影響。利用最新的代謝物組學（metabolomics）的分析方法，研究人員進一步分析小鼠腦部的變化，讓實驗小鼠每天接觸二手煙長達10個月，是目前關於接觸二手煙最長期的追蹤研究。

研究發現，二手煙特別會影響雄性小鼠，尤其在認知行為上，發現了明顯的性別差異。腦中的海馬迴是負責形成長期記憶的大腦中心，而失智症患者最早開始退化的部位就是海馬迴。與雌性小鼠相比，雄性小鼠大腦的海馬迴區域的基因和許多蛋白質的表現量有明顯的改變。

例如與雌性小鼠相比，雄性小鼠大腦中有五種蛋白質(PHF1 TTCM1 IGF1β 和HSP90 )的表現量因為接觸二手煙而降低；而在過去的研究中，已知 IGF1β可能對腦部神經有保護作用，因此二手煙可能會讓腦部受到較少的保護。

研究團隊進一步利用代謝物組學的全面分析腦中的新陳代謝變化之後發現，在雄性小鼠中，二手煙對於腦部海馬迴的負面影響，可能與抗壞血酸(ascorbate)、黃素腺嘌呤二核苷酸(lavin adenine dinucleotide)、棕櫚油酸(Palmitoleic acid)的代謝路徑異常有關。未來需要更多後續深入研究，來了解這些因為二手煙導致的代謝路徑異常，是如何影響腦部海馬迴的功能。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

延伸閱讀: