莊姓男子在高雄市開設推拿館，替10年女熟客推拿時，不但用手按壓胸部還用嘴舔女子鼠蹊部稱是「口水治療」，女子不堪受辱提告。一審判莊男無罪，二審大逆轉認定性侵判1年。經最高法院發回更審，高雄高分院認為莊男開出的和解條件「6000元或是按摩永遠不用錢」根本只是打發被害女子，仍判其1年，可上訴。

女子是莊男10年老客戶，2018年9月某日下午，女子一如往常前往推拿，先換上自己帶的短褲，接著趴上醫療床，莊男開始替女子整脊。10分鐘後，莊男示意女子仰躺，手直接摸膻中穴（兩乳頭正中央，肋骨中間凹陷處），接著慢慢往心窩移動，最後竟直接按壓女子乳房還開始搓弄。

女子當下覺得「很噁心」，平時都會閒聊的他們，近15分鐘沒說話，氣氛凝結。女子告訴莊男「今天的服務我不想繼續了」，但莊男不予理會，還伸手摸往她的鼠蹊部搓揉，女子驚覺有異還喊「莊先生！」警告莊男，沒想到莊男非但不停手，還把她的短褲扯下來，內褲也褪到鼠蹊部。

此時，女子也驚覺鼠蹊部「濕濕的」，眼睛一張開竟看見莊男正在舔吻她的鼠蹊部，還用口水塗抹她的肚臍下方。女子嚇得當場付清800元，怒斥莊男「你的中醫都是偏的！」並哭著回家，女子丈夫見不對勁，問清緣由後陪同報警。

女子強調，十年來莊男都會戴手套進行治療，因他曾說「性騷擾就是這樣來的」，但侵犯她當天並沒有戴套。莊男則矢口否認犯行，事發隔天還傳簡訊給女子表示「條件1：賠你6千元；條件2：推拿永遠不用錢，2選1，我很有誠意的，跑法院很辛苦的，你想一下」。

一審認為，女子案發後隨即報警，但對於被害情結如按摩時間、遭侵犯部位、是否拔罐等供詞前後描述不一，內褲送驗也未檢出莊男的DNA，判莊男無罪。但二審法官調出監視器，認定女子並沒有胡扯栽贓莊男，加上莊男案發當天隨即拆下推拿館布條及看板，強調暫時歇業，甚至傳簡訊想用錢和解，都是畏罪心虛的表現，最後逆轉判莊男1年。

檢方不服上訴至最高法院，該案發回更審，高雄高分院更一審法官認為，女子短褲及內褲上的雖驗不出明顯男性DNA，但唾液本就不穩定，難以採檢，不能排除莊男嫌疑。莊男違反職業道德和病患對其的信任，害女子心理留下創傷，和解條件也只是息事寧人，最後仍判其1年，可上訴。

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