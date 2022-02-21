高雄市旅行公會理事長吳盈良去年任期已屆滿，但疫情理事長延後至今年3月才改選，現任常務理事、育昇國際旅行社負責人蔡宗佑隸屬吳盈良團隊，他挾吳盈良團隊優勢，此次將競選第15屆高雄市旅行商業同業公會理事長。（柯宗緯攝）

疫情衝擊全球旅遊市場，台灣也無法倖免，旅行業者改做國旅，造成國旅大爆發，然而僧多粥少，全台旅遊從業人員約從4萬多人暴跌剩2萬人。不過，高雄旅行公會統計，近兩年會員家數從450家升到480家，但約4成暫停營業，業者展開斜槓人生，轉做Uber司機或是看護等另謀出路，等待春燕到來之日。

高雄市旅行商業同業公會現任理事長吳盈良任期屆滿將功臣身退，他任內對公會建樹仍多，即使遇到這兩年疫情擾局，仍照辦高雄國際旅展，為每個會員帶來每年10萬多元回饋金；發放500萬高雄券給全體會員，也爭取6000萬高雄券給高雄及全台業者行銷高雄等。

吳盈良去年任期已屆滿，但疫情理事長延後至今年3月才改選，現任常務理事、育昇國際旅行社負責人蔡宗佑隸屬吳盈良團隊，他挾吳盈良團隊優勢，此次將競選第15屆高雄市旅行商業同業公會理事長。蔡宗佑直說，自己的團隊為老幹新枝，2／3是資深理事，1／3是年輕人，不僅注入新血，也兼顧傳承。

面對近年來疫情衝擊旅遊業，蔡宗佑指出，過去旅行社9成接國外旅遊，1成為國旅，但疫情下國門關閉，大家只能一窩蜂做國旅市場，有生意也沒利潤，已經苦撐兩年了。

蔡宗佑表示，高雄旅行公會原有450家會員，疫情後反而升到480家，主要是有部分大型旅行社原本在全台各地有據點，但因疫情為省人事管銷、店面租金等成本，移回高雄掛牌，而也有不少高雄新創旅行社改走電商路線，但整體來說有約4成沒有營業，畢竟國旅的餅實在太小。

蔡宗佑提到，旅行社經營不善，已有旅行同業展開斜槓人生，開Uber、做看護的都有，但未來若疫情趨緩，開放國門，旅遊人才恐嚴重短缺，因此他向政府喊話，辦理銜接人才斷層的教育訓練課程，而高雄公會也提出「紓困5.0公會版」上呈交通部觀光局，希望延續前年及去年的紓困政策，補助旅行業者營運補助每家30萬元、4成薪資補助等政策。

蔡宗佑這次將競爭高市旅行公會龍頭，有現任理事長吳盈良力挺，將對上前任中華民國旅遊品質保障協會副理事長楊賢能，雙方勢均力敵，可預期的是未來新科理事長勢必得面對旅遊市場重整、振興、爭取紓困補助等多重挑戰。