「2022年東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2022)」於3月8日至3月11日於日本千葉縣幕張國際展覽館正式開跑。由嘉義市政府領軍，攜手在地11家業者共同參展，以嘉義特色伴手禮搶攻日本東京食品市場商機。

嘉義市勇媽市長黃敏惠表示，近年許多產業皆受到新冠肺炎疫情的影響，嘉義市政府仍積極協助轄內食品業者開創海內外商機，今年爭取參加日本東京幕張展覽館舉辦的「2022年東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2022)」，讓台灣嘉義在地的優質食品業者有機會走出台灣與國際市場接軌，期盼能藉以深入日本市場開創新商機，打響嘉義優質伴手品牌，讓更多國際饕客及美食愛好者都能認識台灣嘉義具特色的美食魅力。

嘉義市於東京國際食品展以簡潔的設計風格呈現在地優質伴手禮，展攤中除了豐富的參展商品之外，有規劃專人現場作中日文解說，亦搭配中日文商品文宣及QRCode線上即時商品查詢等。參展的11家業者，除了有嘉義傳承古法的美食業者外，更有在地食材創新的特色伴手。嘉義市在地11家創意美食伴手業者有以拌麵為幸福初衷的「小夫妻拌麵」，選用台灣在地新鮮紅蔥頭及關鍵獨門醬汁，多次榮獲國際美食認證的星級評鑑；運用台灣優質蔬果，開發出繽紛Q彈好口感的「咖樂彩虹麵」；以台灣米搭配專利製程製作的「阿久師」米糧烘焙點心所推出的米菓條、米香捲、星星餅系列純米產品；生產研發各種果乾，果醬及優格的「渼橘客(Magic)」，使用台灣水果且無添加物呈現各類原始風味的果乾製品；選用珍貴林間蜜源，傳承三代並榮獲全台國產蜂蜜品質的頭等獎的「四季蜂收」；遵循古法延續60年古早味的「林聰明」，除推出獨門沙茶拌醬的小聰明拌麵外，也開發出創新的沙茶鮪魚鬆及精釀啤酒；傳承古法以二次釀造工法甕藏，將黑豆日曬365天熟成厚味甘露/油膏的「義興嘉釀」；另外更有位於阿里山腳下的「斐園茶莊」，開發出由四季烏龍製成，茶香中帶有甘味甜香的阿里山紅茶；以傳統古法釀造100%純黑豆蔭油及蔭油膏的「錦龍食品」也推出高級禮盒組，重現傳承長輩廚藝及小時記憶味道；阿里山腳下的金緗雞作為品牌的「滴雞精」；老牌地瓜酥第三代傳人創新品牌「薯職人」將嘉義在地優質米與台農57號地瓜及大甲芋頭結合的薯菓子與芋菓子，本次前往日本參展業者都是保留傳統又堅持創新的代表。

「2022年東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2022)」自1976年首屆辦理迄今，已為亞洲最具規模之專業食品暨飲料展，亦為全球前三大專業食品展。而日本地區為臺灣主力農產食品的第二大出口市場，目前全球雖仍受到疫情衝擊，但嘉義市政府積極為在地產業尋求海外通路，期待能透過展覽會為業者開發海內外合作夥伴及買家，藉由參與此具規模性的國際交流平台，創造嘉義特色伴手海外新市場，開拓後疫情商機。