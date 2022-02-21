《華盛頓郵報》（The Washington Post）20日報導，美國已經通知聯合國，指出掌握到可靠消息，俄羅斯正在彙整軍事佔領後的烏克蘭人清算狙殺名單，莫斯科計畫攻佔烏克蘭後對異議份子施以酷刑、被消失、羈押、甚至是暗殺等刑罰，目標對象包含流亡烏克蘭的俄羅斯異議份子、記者、反貪腐運動人士，甚至是多元性別族群。

烏克蘭擔心與俄羅斯的軍事對抗會升溫成戰爭。

《華盛頓郵報》在20日晚間取得美國駐聯合國大使克羅克（Bathsheba Crocker）當晚致聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的信函，克羅克在信中指出，「我想請您注意一項美國近期取得的不安訊息，顯示入侵後的違反人權、侵犯事件正在計畫當中。」

她說這些行動如同俄羅斯過去所做過的，包含狙殺、綁架、被消失、不公平羈押、以及使用酷刑，涉及「廣泛的人類苦難」。

克羅克說目標對象可能為反對俄羅斯行動的人，包括逃亡烏克蘭的俄羅斯、白俄羅斯異議份子、記者、反貪腐運動人士，以及一些弱勢族群，例如宗教群體、少數族裔及LGBTQI+族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他）等。

U.S. claims Russia has list of Ukrainians "to be killed or sent to camps" following a military occupation https://t.co/L8ezv6HtZP — The Washington Post (@washingtonpost) February 21, 2022

克羅克接續指出：「具體而言我們有可靠訊息顯示，俄羅斯軍隊正在建立軍事佔領後狙殺、或送入營區（camp）的烏克蘭人名單。」

她還說拜登政府也掌握到俄羅斯部隊可能利用「致命措施」來壓制和平示威的訊息。

《華郵》指出，這封信並未說明美國情資來源。

針對報導，俄羅斯駐美大使館並未立即回應。

2014年聯合國為烏克蘭設立人權監控代表團，特別聚焦烏東地區，這個代表團在基輔、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）等地區都設有辦事處。