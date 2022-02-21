為強化宜花地區為民服務，行政院農業委員會花蓮區農業改良場積極協助在地農會申請植醫計畫，目前在該場、三星地區農會、壯圍鄉農會、吉安鄉農會及瑞穗鄉農會都已成功爭取到儲備植物醫師從去年5月開始常駐服務，大幅增加為民服務的效率及量能，頗受農友好評。

花蓮及宜蘭地區是台灣重要的糧食與蔬果生產地，種植的農作物種類繁多，每種作物在栽培過程中或多或少都會遇到病蟲害等管理問題，對農友來說正確診斷、對症處理非常重要，行政院農業委員會110年度「補助地方政府及基層農會聘用儲備植物醫師輔導農民示範計畫」在全臺農會、公所與試驗單位設置儲備植物醫師，以提供正確診斷精準用藥，達到農藥減半的重要政策。

儲備植醫服務期間，為持續強化植醫診斷能力及傳承田間輔導經驗，花蓮場辦理定期會診，在疫情期間也不停歇，利用線上會診方式共同討論案例，並追蹤農友聽取建議後的管理改善成效，提供最專業的客製化服務。當疫情減緩管制降級後，花蓮場則辦理田間實地教育訓練，由該場植保研究室帶領植醫們至多個農場和田區勘查有機蔬菜、瓜類、紅龍果、金柑、茭白筍等多種作物栽培與健康情形，輔導植醫給予農友管理建議與多方交流，解開農友對作物生理現象和病蟲害的誤會，而節省投入不必要的成本，也落實最重要的田間診斷經驗傳承。

花蓮場說明，農友如在栽培上遇到問題，歡迎電洽或親自至該場和上述農會尋求儲備植醫專業諮詢，服務均完全免費；如農友對農作物病蟲害防治有任何問題，歡迎親自送件、等，向該場植物保護研究室諮詢。此外，該場自106年起開始推出LINE社群工具提供線上免費問診服務，可方便農友免於舟車勞頓，也是防疫期間仍可獲得專業服務的好幫手，歡迎大家多加利用；尚未加入該場Line群組的農友，可以用手機搜尋「花蓮區農業改良場」官方帳號後，即可加入好友，除了可不定期收到重要農業相關訊息之外，亦可上傳農作物病蟲害照片進行洽詢，非常便利。