教育部於今天舉辦111年「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，由部長潘文忠親自頒獎表揚1名終身奉獻獎、7名個人以及3組團體獲獎者，其中「終身奉獻獎」由中央研究院院士李壬癸獲得。

每年2月21日是聯合國教科文組織所倡定「世界母語日」，為保障台灣各族群語言的多樣性及共榮共存，教育部從2008年起辦理「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，至本屆為止，累計已有2位終身奉獻獎、163位個人及40組團體獲獎。

在今天頒獎典禮中，教育部長潘文忠表示，推動本土語言不簡單，每個這塊土地上的人都有傳承的責任，過去大家認真拚命的做，但腳步還是不夠快。從111學年起，除了小學生外，國中生及高中生也都必修本土語言，希望讓本土語言得以傳承下去，不會流失。

今年的「終身奉獻獎」頒贈予壬癸，他是國內公認的台灣南島語言研究之父，以語言學為畢生信仰，長年上山下海，投入台灣南島語言的田野調查，培育眾多原住民族語言學者，雖然已屆85歲高齡，仍持續活躍於學界，為台灣的本土語言傳承而努力。

李壬癸表示，4、50年前他投入南島語言的研究，進行田野調查時，有些地方因為交通不便而一天到不了，有的地方下車後還要走好幾小時才能到，但他從蒐集到的資料中得到很多樂趣，覺得自己被迷住了，而且迷到老。他現在退休了，但每天仍研究台灣南島語言，會直到走不動那天才停下來。

本屆個人獎當中有多位是以跨領域及運用多元媒介為本土語言努力奉獻的獲獎者，包括：以傳承族語為職志的退休牧師張玉發，用布農族語翻譯聖經，是族人學習族語的典範。以藝名「唐川」活躍於演藝圈的曾均崧，是客家語表演藝術的本土瑰寶，於無形中傳遞客家文化的精彩內涵。

在教育領域，台師大退休教授蘇清守致力於客家語研究，厚實客家語文資產，20多年來從事國、閩、客語對應通用系列專題研究。台師大退休教授李勤岸教授長期從事本土語文創作與研究，首創「台灣母語聯盟」，以民間力量協助政府推動語言政策，曾致力協助教育部研議、溝通、整合出「臺灣閩南語羅馬字拼音方案」。