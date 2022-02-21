前國務卿蓬佩奧3月2至5日將來台訪問！前駐美代表處政治組長「口譯哥亅趙怡翔今天表示，蓬佩奧為台美關係打下的良好基礎也是拜登總統對台政策的重要依據。他此行對台美交流勢必有加分。希望能透過這次的訪問，充分展現我們對台美關係的支持，也繼續讓這份友情延續下去。

蓬佩奧訪問期間將拜會蔡英文總統，接受副總統賴清德款宴，並拜會立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮，也將應遠景基金會邀請出席演講活動。

趙怡翔指出，他擔任駐美代表處政治組長任期，正好跟蓬卿重疊兩年時間，第一手看到他如何拓展台美關係，並號召理念相近國家更關注台海安全。而他為台美關係打下的良好基礎，也是拜登總統對台政策的重要依據。

他認為蓬佩奧任內達成台美關係上的重大進程，可分為三類：

首先是正常化高層互動：美國衛生部長阿札爾於2020年8月赴台，成為美方在台美斷交後最高層級訪台官員，隨後一個月，國務院次卿柯拉克也率團參與李登輝前總統的追思告別禮拜。

他說，這都是歷史性行程，除了正常化美方高層交流外，更向世界傳達一個重要訊息：台美友誼不會因為中國的威脅而改變。此外，我們也看到蔡總統過境美國的行程受到更高級待遇，美方並歡迎更多我方高層官員赴華府訪問。

其次是將我國際參與視為符合美國核心利益：除了支持台灣參與國際組織外，美國為維護台灣的邦交也做出很多努力。在蓬卿任內，美國不斷公開向邦交國強調，美國與台灣站在一起，任何邦交上的搖動，影響範圍當然也包括該國與美國的合作，有效遏止中國的外交進攻。

而美國也開始關注中國在聯合國體系的不當影響力，包括其長期霸占多位主席席次，以及積極研議如何以創意方式突破中國的打壓，確保台灣的聲音能被聽見。

第三是不再讓美中關係限制台美關係發展，趙怡翔表示，蓬卿曾指出，美國應更清楚看待中共的威脅，不再對中共抱持不切實際的期待。因此，在維護台海安全的前提下，台美也更願意思考如何有效提升台美關係，打破過去對雙方無利的框架與限制，包括放寬交往準則、軍售正常化，以及進行雙方在戰略層級的互動與交流。

他說，蓬卿實為台灣的重要友人，相信我們台灣很多朋友都非常期待他的到來。希望我們能透過他這次的訪問，充分展現我們對台美關係的支持，也繼續讓這份友情延續下去。還歡迎他「品嘗台灣特色小吃」。