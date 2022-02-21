一名吳姓計程車司機三年前從夜店載一名酒醉女大生返回租屋處，不料女大生竟主動邀約發生性行為，兩人於是在女方租屋處接連發生兩次性行為。期間女大生與吳男話家常，告知身分、背景及家中成員，甚至連學校課表都據實以告，要求吳男以後載她上學，豈料酒醒後不但忘光，還對運將提告。台北地院法官審理後，認為女大生當時狀認為女大生當時看似清醒，吳男並無乘機性交之嫌，判決男方無罪。

根據當時就讀大二的女大生自述，她2019年9月23日與同學前往北市信義區夜店飲酒狂歡後，在「斷片」失去意識下，獨自搭上吳姓運將的計程車回家，隔天睡醒發現旁邊睡著自己不認識且衣衫不整的吳男，還叫她「寶貝」，於是回頭與前晚一同混夜店的同學還原回家經過，懷疑遭吳男趁她酒醉時性侵，於是向警方報案。

吳姓運將到案後極力喊冤，表示女大生尚在車程中，就大膽地向他索吻、求歡，要男方當她男友，一度猴急到要直接車震。後來吳男考量車上空間太小，女大生便大方地帶男方回租屋處發生性關係，甚至第一回合剛剛結束，女大生立刻又說「還想要」，吳男連忙表示自己很累要休息一下，才有辦法二度提槍上陣。

過程中，女大生與吳男閒聊，提及自己是馬來亞籍華人，並介紹家中成員和目前在台灣獨自租屋的現況，還交代自己一週課表，要求男方以後載她去上課。隔天睡醒，吳男還好意欲載女大生去學校，但女方因宿醉表示懶得去上學，給了男方自己的手機號碼後，讓吳男逕自離去。

後來警方依據吳姓運將所述，向女大生比對相關身分、背景等種種細節，女大生也證實無誤，可見得上述隱私皆是由女方親口告訴男方。加上吳男表示，過程中女方雖然曾想吐，但對答如流，還能自己從鑰匙堆中拿出正確的鑰匙開門，實在看不出任何酒醉失去意識的跡象，法官因此判決吳男無罪。

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