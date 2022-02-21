北檢檢察長林邦樑（左）、陳瑞仁（右）（陳志賢攝）

調任最高檢察署訴訟組的台北地檢署檢察官陳瑞仁，將於3月2日退休，北檢21日為他舉辦歡送會，曾帶領檢察改革運動、被檢察界稱為「老師」的陳瑞仁致詞時，感性的向與會的北檢檢察官們表示「司法改革尚未結束」，期許「檢察新血仍須努力」。

司法官23期結業的陳瑞仁，從1986年結業後從台東地檢署擔任檢察官開始，迄今已逾35年，是最早從事全程蒞庭公訴的檢察官之一，偵查方面則曾任台灣高檢署查緝黑金行動中心檢察官、最高檢察署特別偵查組檢察官，偵辦過前總統夫人吳淑珍的國務機要費案。

陳瑞仁2009年間調任司法官訓練所教務組組長。2016年12月出任法務部第一個智庫「法務政策諮詢小組」執行長，之後擔任最高檢察署訴訟組檢察官。他早年成立檢察官改革協會推動檢察改革，被檢察界尊稱為「陳老師」。

陳瑞仁說，他退休原因是因為「太累了」，這幾年經常失眠，已感到體力已經跟不上，他職缺是在北檢，原本想回北檢接辦偵查業務，辦一件「封刀之件」，但無奈體力及腦力不行，自認無法做到十全十美只好選擇退休，把位子讓給年輕人，退休後要好好調養身體。

對於念念不忘的司法改革，陳瑞仁指出，政府司改的方向長期被民間團體「綁架」，司改毫無中心思想，司改要專業，不要意識型態。另期許檢察內部改革、人事改革尚未完成，仍須繼續，例如一二審檢察官輪調、票選主任檢察官制度尚需配套，而檢察官的人事升遷「塞車」問題，也需明確建立檢察長任期制。

陳瑞仁更期許與會的北檢檢察官們，要擔任檢察官就是要「自我犧牲、甘於寂寞」，將檢察事務做好。