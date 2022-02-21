大陸外交部發言人汪文斌21日在例行記者會表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「817」公報的規定，嚴重損害大陸主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責，同時將對涉及軍購的美國軍工企業進行反制。

澎湃新聞報導，汪文斌宣布，為了維護大陸主權和安全利益，根據大陸「反外國制裁法」的規定，大陸政府決定對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業雷神技術公司和洛克希德·馬丁公司的侵權行為實施反制。中方再次敦促美國政府和有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。

美方2月7日宣佈總額為1億美元的售台武器計畫之後，當時大陸外交部發言人就表示，中方必將採取正當有力的措施來堅定捍衛自身主權和安全利益。