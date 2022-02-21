目前中部地區各項作物已陸續進入栽培期，其中硬質玉米、落花生、薏苡等雜糧作物，以及食用玉米與薑等均為國內已記錄之秋行軍蟲寄主。為避免秋行軍蟲造成經濟損失，行政院農業委員會台中區農業改良場呼籲轄內農友，應留意作物初期受害徵狀，適時管理以確保作物收成。

台中場表示，中部地區玉米、落花生及薑之春作時期均在1至3月，薏苡則於3月左右開始栽種。至於種植地區，硬質玉米及落花生主要於彰化縣芳苑、二林及大城等鄉鎮，食用玉米則散布於轄內蔬菜栽培區；薑以南投縣仁愛鄉、名間鄉及周遭區域為主，薏苡集中於彰化縣二林鎮及台中市大雅區；其中台中市沙鹿區因以甘藷、落花生、薑及少量玉米輪替種植，成為風險較高區域。

台中場進一步說明，秋行軍蟲可全年發生，該場轄內雜糧春作面積雖不如南部，但寄主作物多樣且田區分散，恐因管理強度不一而形成零散熱點。上述作物農友可依農委會公告之「秋行軍蟲整合性管理作業指引」，評估作物是否受害，以田區蟲害整合管理方式，維護作物產量及收益。由於此類作物之蟲害管理強度不若一般蔬菜作物，農友多未養成定期巡查習慣，該場特別呼籲農友於栽培期開始後，應依循指引做好田間巡查作業，發現作物受害時可依公告之防治藥劑進行防治。

台中場助理研究員林大淵表示，日前農委會已公告進入秋行軍蟲自主管理期，臺中場及轄內縣市政府仍持續進行蟲口密度監測及整合防治宣導工作，農友如遇害蟲鑑定或田間管理問題，仍可就近向改良場或縣市政府通報。該場同時籲請農友配合落實田間巡查及管理，以及各項防治宣導作為，防範秋行軍蟲疫情於未然。