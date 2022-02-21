精準醫療已成為現今癌症治療的標竿，台灣醣聯（4168）搶搭此趨勢列車！董事長張東玄表示，該公司以醣分子為標的的癌症標靶療法，已於美國進行臨床一期試驗的GNX102，即為一針對多種固體瘤癌症的抗體新藥，並啟動精準醫療策略開發，初步鎖定是大腸癌及胃癌的治療。

醣聯目前除於臨床試驗驗證GNX102的安全性與有效性外，近期亦啟動GNX102的精準醫療策略開發，針對國內高盛行率的大腸癌與胃癌，導入國內外先端技術平台，結合次世代基因定序進行大規模人體腫瘤檢體分析，以完整解析GNX102與大腸癌及胃癌細胞的交互作用圖譜，以期鑑定出GNX102有效抑制腫瘤的關鍵分子與重要路徑，臨床上對GNX102的精準醫療開發可望有相當大的幫助。

癌症是僅次於心血管及感染性疾病，全球第三位致死病因。2020年全球癌症藥物的市場規模達到1.35兆美元，2030年預估將提升至2.74兆美元。近年癌症新藥開發已是百家爭鳴，眾多藥物類型如免疫檢查點抑制劑(Immune checkpoint inhibitor)、抗體藥物複合體(Antibody-drug conjugate ADC)等新穎標靶療法接連進入市場，開啟癌症治療的無限可能性。但後續追蹤發現，癌症患者用藥後常缺乏正面效益或發展出多重抗藥性，成為現今癌症治療的最大難題。

越來越多臨床研究指出，即便癌症患者帶有該標靶藥物的標的分子，其本身的基因圖譜、生理機能等「個體差異」常決定性地影響該藥物於患者體內的交互作用，進而左右該藥物的抑癌效果。因此，近年來蓬勃發展的「精準醫療」概念，為由各式檢測技術（如次世代基因定序NGS）快速全面分析患者檢體，並由臨床醫師判讀後給予精準的治療方針。以三陰性乳癌來說，精準醫療的運用下可分為數個特定族群並給予不同抗癌藥物：如PD-L1表現組即可使用免疫檢查點抑制劑、若發現PI3K/AKT訊息路徑突變則可使用小分子藥物如mTOR抑制劑、另外具有BRCA1/BRCA2基因變異的患者則可使用PARP抑制劑來治療。

醣聯表示，精準醫療的實踐可降低無效治療的風險，有效提升癌症患者的存活率與生活品質，已成為現今癌症治療的標竿。醣聯的GNX102，即是一針對多種固體瘤癌症的抗體新藥。