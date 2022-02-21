日勝生（2547）21日宣布循環經濟事業再拓版圖，與100％持有子公司日鼎循環經濟投資控股、公司、鼎集團信鼎技術服務公司組成「日勝生中鼎企業聯盟」，共同參與桃園市政府「桃園北區水資源回收中心再生水BTO公開招標，獲選為最優申請人。

計畫案基地位於桃園北區水資中心北側面積約2.5公頃，許可期間包含興建期3年及營運期15年，合計共18年，計畫供水設施範圍涵蓋再生水處理廠與輸送再生水至觀音工業區、中油桃園煉油廠等地輸水管線及其附屬設施。

日勝生、中鼎兩大集團計畫成立專案特許公司，由日勝生集團日鼎投控負責決策與整合，中鼎集團信鼎公司負責工程及營運管理。日勝生表示，未來此桃園BTO再生水系統，將與日鼎水務規劃桃園下水道回收系統做整合設計，並配置先進設備，包括污水前置處理將以專利生物網膜（BioNET）結合薄膜生物反應（MBR）過濾技術，且加置能源回收裝置、導入AI智能系統及下水道水質預警系統，確保再生水品質並減少能源損耗，加上銀級智慧建築與高比例綠地保留設計，達到最佳化節能減碳效益。

日勝生近年跨足循環經濟污水處理、太陽能與廢轉能事業。目前桃園地區污水處理系統，接管普及率已達27%，其中70%即由日鼎水務與桃園市府合作的水資源回收BOT系統所建置；子公司日鑽綠能在高雄旗山的太陽能模組，太陽能發電量每年超過300萬度；子公司晶鼎綠能負責營運之彰濱工業區資源化處理中心BOT案，環評初審於2022年初通過，預估完工後每天可處理700噸一般事業廢棄物及污泥、廢油與廢溶液等。