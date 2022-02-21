看LINE貼圖也能抓到老公有姦情，一名人妻平時不會查老公手機，但日前幫先生回群組訊息時，發現LINE貼圖使用紀錄都是擁抱、送飛吻、擁吻，甚至還有kiss me的圖，但她從來沒收過，一路追下去竟發現老公與一位女同事互動親密、常通電話，讓她驚覺不對勁。

一名人妻指出，老公LINE貼圖的使用紀錄竟出現一堆她沒收過的親密貼圖，像是擁吻、送飛吻、kiss me。(翻攝自Dcard)

「老公癢了嗎？」一名女網友昨天（20日）在Dcard發文，指出她知道老公手機密碼，對方也很願意讓她看，但平時對老公手機沒興趣所以不關心，但有天用老公手機回群組訊息，點開貼圖竟出現一堆她沒收過的親密貼圖，像是擁吻、送飛吻、kiss me、牽手等，照理來說這些圖只會對另一半或喜歡的人用，讓她驚覺事情不單純。

原PO隨即拿著手機質問老公是跟誰聊天，但老公卻說是她無理取鬧，強調從沒傳過這些圖給別人，不知為什麼會出現在使用紀錄，加上LINE的對話也被刪光看不到，原PO只好發文求助網友。對此，不少人看了也都覺得原PO老公有問題，「下面貼圖的順序就是你最近發出去貼圖的順序欸！代表他一定有發啊」、「這個貼圖順序一定有聊色！」、「都不知道能查貼圖紀錄，神…」。

其中有網友建議原PO查LINE的通話紀錄，結果原PO真的找到老公曾與一位女同事通電話長達15分鐘，還有1次連續打兩通電話給女同事，但對方沒接，老公則辯稱不記得有打過。

原PO稱，經了解確認女同事知道老公結婚、有小孩，但她還是會邀老公出去，還說他很帥，而老公也承認此事，稱是對方一廂情願，他們沒有幹嘛，但原PO表示，根本不相信，決定追下去，目前她已經傳貼圖去釣女方，但對方已讀不回似乎已經知情，現在還在想下一步要怎麼處理。