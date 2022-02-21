所有人都有年老的時候，當自己的父母老去，原來居住的房子逐漸不符合父母需求時，許多人都想要在最快的時間內為至親找到最適合的居所。在時間壓力下，消費者往往容易忽略房屋的細小瑕疵，甚至不幸購入裝潢掩蓋重大瑕疵的房屋，進而產生糾紛。想要避免類似的風險，有賴良善的房仲業者為消費者把關。

永慶房屋的王信復店長就曾經服務過一位客戶，他非常迫切的要為父親找到具有無障礙設施的房子，卻險些購入投機客用裝潢掩蓋重大屋況瑕疵的房屋，所幸王信復誠實告知風險，讓客戶避開後續可能的糾紛。

民眾買房急切 險踏入投機客陷阱

永慶房屋王信復店長回憶道，過去他在板橋服務時，曾經接待過一位找房非常迫切的客戶。他告訴王信復經紀人，父親因為行動不便而需坐輪椅，現在的居所已經不適合他，所以希望在最短時間內找到一棟具有電梯和無障礙空間的房屋。而他自己的身體近期也檢驗出狀況，急需醫療照顧，因此希望趁自己身體狀況還好的時候，趕緊為家人找到安居的所在，自己才能安心接受治療。

也因為時間急迫，客戶找了很多房仲業者一起幫忙物色房屋。後來客戶自己找到一間裝潢完整，總價也符合預算的一間老房子，於是他便請王信復經紀人幫忙交涉。本來王信復店長很為客戶感到開心，但是到現場實地看過之後，王信復店長覺得事有蹊蹺。「當時我到現場看屋，房屋裝潢裝得非常好也非常新，卻似乎沒有人住過，這就很奇怪。我後來再調資料出來看，發現房屋是近期內才過戶，裝潢後卻又馬上拿出來賣，這種房屋一定有風險！」

永慶擇「誠實」固執 拒絕配合投機客

王信復店長覺得很兩難，客戶找房找得那麼急，眼見現在有一間客戶喜歡、預算也在範圍內的房子，要跟客戶說明它的風險嗎？「永慶的服務精神永遠是『先誠實再成交』，我不跟客戶分享我的專業看法和建議，不僅是失職，我也對不起我自己的良心。」於是王信復店長向客戶誠實告知，根據他的專業判斷，這大機率是投機客炒作的房子，住進去可能會有很多風險，希望客戶要三思。

客戶在聽過王信復店長的分析之後，決定不購入該房。期間，王信復店長還接到投機客的電話，希望王信復幫助成交，私底下再包紅包給他。王信復當下婉拒該名投機客，也告知永慶不會承接投機客的案件。

保護客戶免受投機客坑騙 永慶推「真房價保證」

後來王信復店長為客戶找到一間社區大樓，社區內不但有坡道、扶手和電梯等無障礙設施，房屋內的空間也足夠大，輪椅都能自由進出所有房間和浴廁，也都有迴轉空間，是一棟非常適合客戶的房子。果不其然，客戶看過之後非常滿意，希望能夠購入，王信復當時便決心一定要幫客戶買到這棟房子，最後也成功為客戶購得。王信復店長笑說，「能夠協助面臨困難的客戶圓滿成家，解決家人生活的困境，讓他能夠安心養病，其實會覺得自己是做了一件好事。」

王信復店長指出，投機客往往利用美輪美奐的裝潢，掩蓋掉屋況瑕疵，不但從中賺取暴利，也讓屋主置身風險之中。為了保護消費者不受到投機客的坑騙，永慶房屋2021推出「真房價保證」，倘若購屋民眾因投機客利用裝潢掩蓋屋況瑕疵，因此需要支付修繕費用，永慶房屋最高賠償新台幣一百萬元。王信復店長建議有購屋需求的民眾，除了對屋況和房屋交易紀錄多做檢查外，選擇具有相關保證的房仲業者，也是保護自身權益的重要方式。