經濟部今日公布1月外銷訂單588.7億美元，為歷年同月新高，較上年同月增11.7％，連續23個月正成長，經濟部指出，由於數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，加上部分供應鏈缺料狀況緩解，以及國際原物料價格仍處高檔，致各大貨品接單皆為正成長。

主要訂單來源，最大是美國，訂單175.6億美元，較上年同月增18.6％，以電子產品增加12.4億美元或增26.5％較多，資訊通信產品增加4.5億美元或增8.7％次之。

其次是中國大陸及香港，訂單153.5億美元，較上年同月增8.9％，

以電子產品增加11.0億美元或增16.1％較多，化學品增加1.1億美元或增17.8％次之。

第三是歐洲，訂單113.1億美元，較上年同月減1.2％，以電子產品減少5.2億美元或減18.5％較多，資訊通信產品減少1.2億美元或減2.1％次之，基本金屬則增加3.5億美元或增82.4％。

展望未來，經濟部指出，5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機持續拓展，對我國半導體先進製程需求殷切，有助於減緩科技類貨品第一季接單之淡季效應，而全球景氣穩健回升，加上國際原材物料續居高檔，亦可望挹注傳統貨品接單動能，惟變種病毒仍然在全球肆虐，加上供應鏈失序問題未解，均為影響接單之不確定因素，宜持續關注。