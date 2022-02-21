桃園市消防局第四大隊於21在平鎮區喬益科技股份有限公司辦理搶救演練，加強場所員工的防火知識及自衛消防編組能力，藉由消防演練提升員工通報災害、避難逃生及滅火能力。

演練現場附近道路狹小且為水源不易取得區域，廠區又為挑高樓層，若發生火災，易蓄積大量濃煙並影響消防人員判斷蓄煙厚度，且廠房存放具腐蝕性之化學物品，消防人員視情形可能需搭配化學防護衣之穿著進行搶救，且部分廠區為鐵皮加蓋，若遇高熱將軟化塌陷，對進入搶救之消防人員造成危害。

這次搶救演練模擬工廠廠房疑似因電線走火，造成存有危險化學物品之廠房發生火災，員工發現火災後，立即啟動自衛消防編組機制，通報 119 救災救護指揮中心，並疏散員工避難逃生，隨後火勢擴大延燒，情況危急，第四大隊轄區各分隊於接獲救災救護指揮中心通報後，立即整裝馳赴現場，實施火災搶救工作。

消防局第四大隊大隊長郭百倫表示，許多工廠火警皆有相似及大量的危險因子，如輕量型鋼結構建物易造成之塌陷危險，或需針對廠內存放各類化學物品如禁水性、腐蝕性或易燃易爆物質的燃燒，採取不同的搶救作為，否則可能造成更大的災害，消防員須透過平日精實的訓練及演習時的模擬，方能於實際救災現場採取最適當的作為，守護人民的安全。