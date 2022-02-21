下體不明原因出血千萬別拖！一名26歲年輕女子下腹劇痛，而且如廁時發現馬桶都是血，原本擔心是大腸癌，就醫時褲子一脫，私密處竟直接噴血讓醫師驚呆，一問之下才知道，根本不是腸胃問題。

肝膽腸胃科醫師張振榕在《醫師好辣》節目中分享案例指出，這名26歲女子就診時表示，自己下腹嚴重疼痛且大量出血，還翻出家中馬桶都是血的照片，深怕自己得了大腸癌，但醫師要求做肛門指診時，女子卻百般不配合，男友好說歹說後才願意檢查。

奇怪的是，女子進了檢查室後仍不願意脫褲，後來好不容易脫下褲子，馬上出現非常重的血腥味，更令人傻眼的是，內診時女子的陰道竟突然噴血，讓醫師嚇傻，直呼「真的被嚇到，蠻可怕的」，檢查結果發現她並不是腸胃問題，痔瘡也不嚴重。

進一步追問後才知道，她的月經已經一個半月沒來，研判可能是子宮異常出血，建議她到婦產科檢查。婦產科醫師鄭丞傑初步研判，有可能是流產，因已經拖了一陣子沒處理，所以有很濃的血腥味，此外，也有可能是子宮外孕，應盡快至婦產科做進一步檢查。