台灣街頭又見球棒隊！近日，網路上又流傳一部惡煞持球棒砸車的片段，不同的是，除了玻璃以外，車身竟然毫髮無傷，讓眾人忍不住笑說：「果然是進口車，夠硬。」

有網友21日在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片，稱「強大的棒球隊又開打了！」畫面可以看到某間洗車場裡面，分別停著一白一黑的車輛，車身還殘留泡沫，疑似剛洗到一半就被大約7到8名持著球棒的惡煞輪流狠砸，擋風玻璃全都碎裂。不過有別於以往的類似案件，兩輛轎車的車身似乎毫髮無傷，左側車身鈑金甚至都沒有凹陷，幾名惡煞看起來打得「有氣無力」。

短短18秒的影片，雖然發文者並未透露地點和時間，但也立刻湧進萬人觀看按讚分享，多達8千多封留言，狠酸是在幫車商做耐硬測試，大家都在嘲笑「我懷疑這是車商的廣告」、「這影片我只看到進口車真的很耐打」、「是在幫車廠測試板金硬度，奧迪真的很硬」、「奧迪板金很可以哦」、「是在挖礦嗎？」、「真的，奧迪看起來好耐打」。