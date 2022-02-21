日本福食來了、正式解禁。衛福部今(21)日公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」及發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，自即日生效。

行政院日前公布日本福島食品將解禁，同時預告調整日本食品輸入管制措施。自2月8日起預告並徵詢各界意見，國發會公共政策網路參與平台及首長信箱共接獲36則意見，其中17則支持、佔47.2%，4則反對、佔11.1%，15則提出建議或詢問草案內容、佔41.7%。

衛福部指出，政府以回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關等3原則，及「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」，針對具風險品項要求提供輻射證明及產地證明等雙證，福島等五縣食品於邊境逐批檢驗」3配套，建立完整食安管理以維護食的安全。

衛福部強調，依據產品風險及「食品及相關產品輸入查驗辦法」相關規定，於邊境查驗符合規定者，始得輸入；查驗不符合規定者，一律退運或銷毀，不會流入國內市場，確保輸入食品安全。

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