日勝生(2547)因應全球氣候變遷與ESG淨零碳排，積極投入環保資源與廢轉能領域，今(21)日宣布循環經濟事業再拓版圖，偕同100%持有子公司日鼎循環經濟投資控股，與中鼎集團信鼎技術服務組成「日勝生中鼎企業聯盟」，共同參與桃園市政府「桃園北區水資源回收中心再生水BTO(興建、移轉、營運)計畫」公開招標，獲選為最優申請人。

此計畫為因應台灣水資源多元化開發發展，潔淨再生水成為水資源重要環保循環水源。桃園市政府因此規畫再生水系統，於2016年擬定以桃園北區水資源回收中心之放流水回收再利用，並提供觀音工業區企業做為優先推動方案；行政院並於2021年核定桃園市再生水先期計畫，預估第一期完成後，每日至少可提供4萬公噸(CMD)的再生水給大桃園鄰近工業區與企業廠區使用，提升桃園地區水資源調度彈性，穩定產業用水創造企業產值，並增加大桃園區就業機會與經濟效益。

計畫案基地位於桃園北區水資中心北側，桃園市蘆竹區南青段，面積約2.5公頃。許可期間自計畫用地交付之日起至營運期間屆滿之日止，包含興建期3年及營運期15年，合計共18年。計畫供水設施範圍，涵蓋再生水處理廠與輸送再生水至觀音工業區、中油桃園煉油廠等地輸水管線及其附屬設施。

日勝生集團以40多年公共建設規畫經驗，協助孫公司日鼎水務建置桃園北區水資源回收中心，其處理之放流水質遠高於標準；加上中鼎集團國際級綠能工程經驗，兩大集團對循環經濟的力挺，成為「日勝生中鼎企業聯盟」得標桃園再生水BTO案主因。『日勝生中鼎企業聯盟』計畫成立專案特許公司，由日勝生集團日鼎投控負責決策與整合，中鼎集團信鼎公司負責工程及營運管理。

未來此桃園BTO再生水系統，將與日鼎水務規畫之桃園下水道回收系統做整合設計，並配置先進設備，包括污水前置處理將以專利生物網膜(BioNET)結合薄膜生物反應(MBR)過濾技術，並選用濾布濾池可依水質特性有效過濾、超濾膜(UF)反洗水及濃排水再利用、逆滲透膜(RO)二段式保護機制，且加置能源回收裝置、導入AI智能系統及下水道水質預警系統，確保再生水品質並減少能源損耗，加上銀級智慧建築與高比例綠地保留設計，達到最佳化節能減碳效益。