速食業龍頭麥當勞周日宣布，知名富豪維權投資人伊坎（Carl Icahn）提名兩位董事候選人，以進一步推進供應商改善豬隻待遇的計畫。

麥當勞發布聲明表示，伊坎提名Leslie Samuelrich和Maisie Ganzler在2022年年會上角逐麥當勞的董事職位。麥當勞強調在所有董事人選的評估上將一視同仁。

伊坎宣稱持有200股麥當勞股份。他曾經以「駭人聽聞」形容用於麥當勞產品的動物所受到的對待。

麥當勞表示，伊坎對於麥當勞做出新承諾相當堅持，這些承諾包括要求麥當勞所有美國豬肉供應商不再使用箱式鐵籠（crate）養豬，並對此設定具體的時間表，但目前的供應情況不可能達成這些承諾，且將損害麥當勞共同追求的目標-以平易的價格為客戶提供高品質的產品。

美國大部分畜牧業者都會將懷孕的母豬關在箱式鐵籠裡飼養，以避免母豬受到攻擊而流產，同時也能加快豬仔生長並縮短生產周期，但懷孕母豬被關在僅兩英尺寬的鐵籠裡連轉身都沒辦法，動保團體批評這樣的飼養方法極為不人道。

早在2012年，麥當勞即承諾會向不使用小型箱式鐵籠圈養懷孕母豬的供應商採購豬肉。《華爾街日報》本月早些時候報導，伊坎即是這項變革的幕後推手。

麥當勞在聲明中表示，自從做出這個承諾以來，麥當勞一直引領著產業變革，現在30%～35%的美國豬肉生產已轉向「群舍」系統。該公司並表示到2022年底，其85%～90%的美國豬肉將向不使用箱式鐵籠圈養懷孕母豬的供應商採購，到2024年底，這個比例可望達到100%。

不過麥當勞也提出質疑，稱作為豬肉包裝供應商Viskase的大股東，伊坎並未公開呼籲Viskase採取類似於麥當勞在2012年承諾的做法。

伊坎尚未回應媒體置評請求。