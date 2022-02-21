鄺姓男子於2019年1月帶著3歲女兒出遊，他在左營一家加油站洗車時拿空氣噴槍對女兒的口噴出高壓氣體，導致女兒死亡。最高法院依故意對兒童犯傷害致死罪判10年徒刑定讞，民事部分女童生母鄧女另對鄺男提告求償767萬餘元，橋頭地院今判鄺男須賠償100萬元，扣除鄺男前妻已領犯罪被害人補償金20萬元，鄺男還須賠償前妻80萬元。

鄧女於2019年1月29日因為有事，請男友鄺男幫忙照顧女兒，未料女兒在加油站洗車時發生意外，鄺男察覺有異，將女兒送醫，到院前死亡。事後，法醫相驗發現女童地的臉、胸及腹部腫脹。

橋頭地方法院一審採用法務部法醫研究所的鑑定報告，認為噴槍握把有女童的DNA，不排除是女童誤觸噴槍，依過失致死罪將鄺男判刑1年10月。鄧母不服，請求檢方提上訴。

高雄高分院二審依台大醫院鑑定報告，認為噴槍最窄處5.5公分，女童手指最長5.3公分，按壓須施力7.7公斤，3歲多的女童無法用單手使用噴槍，且監視畫面並沒有發現女童把玩、碰觸噴槍，認定是由鄺男將噴槍放入女童口中灌入高壓氣體。

二審認為，鄺男雖然沒有殺人犯意，但他得知女童死亡後，擔心另案遭通緝的身分被警方查獲，擅自離開醫院，又一再拖延到案說明的時間，企圖掩飾犯行，且犯後也未獲得鄧母諒解，依傷害致死罪將他判刑10年。

鄧童的母親事後向鄺男提出767萬餘元精神撫慰民事求償，橋頭地院審理認為，鄧母目前從事房仲工作有固定收入，至65歲退休前仍可累積財產，尚難認未來不能維持生活狀況。斟酌雙方身分資力與加害程度，及被害人所受之痛苦，認應以100萬元為適當，扣除鄧母已請領的犯罪被害人補償20萬元，得請求80萬元。