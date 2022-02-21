大陸外交部發言人汪文斌今（21日）主持例行記者會，大陸外交部發言人汪文斌表示，決定對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業雷神技術公司和洛克希德馬丁公司的侵權行為實施反制。

針對7日美方宣布總額為1億美元的售台武器計劃之後，大陸外交部稱，大陸必將採取正當有力的措施來堅定捍衛自身主權和安全利益，請大家拭目以待。

汪文斌今進一步說明，美國向台灣地區出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《817公報》的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，大陸對此堅決反對，予以強烈譴責。

汪文斌說，為了維護中國主權和安全利益，根據大陸《反外國製裁法》的有關規定，大陸政府決定對長期參與美國向台灣地區出售武器的美國軍工企業雷神技術公司和洛克希德馬丁公司的侵權行為實施反制。大陸再次敦促美國政府和有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，大陸將根據形勢發展繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。