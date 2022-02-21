警方在黃男背包中起出安非他命毒品。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市19日深夜天氣轉冷，1名越南籍黃姓移工蜷縮在大寮路的樹下，巡邏員警發現趨前關心，警方見黃男神情緊張，盤查身分，發現黃男是毒品及藥事法2案通緝犯，並在背包裡搜出毒品，黃男見持毒事跡敗露，咬出毒品是盧姓女友提供，還帶警方找到女友，盧女被男友出賣，又被警方搜出4小包安毒及18顆一粒眠，當場氣炸，情侶雙雙被移送法辦。

林園分局大寮分駐所所長吳國志、警員黃郁婷19日深夜執行巡邏，巡經大寮區大寮路856巷時，發現27歲的越南籍黃姓移工蹲坐在巷內暗處，警方趨前關心，但黃男卻神情緊張、全身發抖，警方盤查黃男身分，發現黃男因涉及毒品、藥事法案遭通緝。

警方當下徵得黃男同意，在黃男背包中查獲4小包毒品安非他命，警方問黃男「毒品來源」，黃嫌供述身上毒品是38歲的越南籍盧姓女友所提供，且女友目前正在外面路口。

警方半信半疑，帶著黃男到盧姓女友所在路口，黃男還熱心提示警方，女友人就在手指方向的車上，警方趨前攔查盧女，當場查獲安非他命4小包及一粒眠毒品18顆，盧女被男友出賣氣炸，當下不認罪，還反咬身上毒品是男友提供，情侶當場撕破臉，訊後雙雙被警方依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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