選對會協調小組召集人黃承國表示，地方結論會提報中執會，預計3月2日中執會決議通過就會宣布徵召翁章梁參選下屆嘉義縣長。（呂妍庭攝）

在地方熱烈支持下，嘉義縣長翁章梁最快3月初就會獲民進黨提名徵召選連任。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣黨部21日下午舉行縣長徵詢協調小組會議，邀黨部執評委、黨籍議員、鄉鎮市長、農會總幹事等討論提名嘉義縣長翁章梁爭取連任一案，首場黨部執評委一致鼓掌通過，表示希望黨中央能盡快徵召翁章梁參選，選對會協調小組召集人黃承國表示，地方結論會提報中執會，預計3月2日中執會決議通過就會宣布徵召翁章梁參選下屆嘉義縣長。

嘉義縣黨部今針對縣長徵詢舉辦協調會，分4場次依序徵詢黨部執評委、黨籍議員、鄉鎮市長、農會總幹事對縣長的意見，黃承國與立委陳明文、蔡易餘等人出席，聽取幹部意見。

黃承國說，黨部執評委反應熱烈，建請中央盡快徵召翁章梁，聽取大家想法後，23日會把結論報給選對會，再由選對會報中執會，待3月2日開中執會，應該就會宣布徵召翁章梁。

縣黨部主委林秀琴指出，黨部執評委今透過拍手鼓掌，舉雙手支持提名翁章梁，稱讚翁章梁是嘉義縣有史以來第一名的縣長，認真打拚、有創意，又有少年輩的理念，百姓不分年齡層都支持他，所以執評委都無異議贊成他競選連任，也預祝連任成功。