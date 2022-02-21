上銀掌控關鍵技術及機電整合服務兩大優勢，推出全球第1款具有工業4.0的i4.0BS智慧型滾珠螺桿，獲得台中精機、高鋒、東台、百德、台灣麗偉、台灣瀧澤及三鋒等30家工具機廠採用，21日舉行智慧製造精進聯盟啟航儀式，陸續應用在工具機單機或自動化產線。

上銀i4.0BS智慧型滾珠螺桿利用感測器即時監測螺桿狀態，並結合物聯網（IoT）及人工智慧（AI），使用者可掌握螺桿壽命、異常震動、自動判別補充潤滑油時間點及溫升診斷等功能。

工業局長呂正華受邀出席致詞表示，政府針對工業4.0，推動智慧機械方案，打造台灣成為亞洲高階製造中心，智慧製造精進聯盟由上銀發起，台中精機、台灣瀧澤及三鋒等30家廠商安裝上銀開發的智慧滾珠螺桿，讓工具機可精密加工外，還可以做預測，實現智慧製造。

上銀董事長卓文恒表示，上銀開發的智慧型滾珠螺桿智慧化，具有壽命預診、遠端監控、溫升診斷、溫度補償、經度調整及自動判別補充潤滑油等四功能，提升工具機附加價值，可幫台灣產業轉型升級，藉由產品差異化，提升台灣工具機廠競爭力，業者可提升價格而不用再殺價，毛利也可以不受外在因素影響。

台中機械董事長黃明和受訪表示，台中精機採用CNC車床、立式及臥式加工中心等需要連線及自動化設備，目前正在測試，未來會應用自動化產線。

台灣瀧澤指出，台灣瀧澤新開發車銑複合機搭載上銀滾珠螺桿完成測試，未來不單應用在單機，也可以應用在智能化解決方案、

東台協理兼發言人嚴璐指出，東台集團目前在手訂單30多億元，訂單能見度看到6-7月，今年台灣、大陸及東南亞等亞洲市場都成長，歐美市場則法國PCI-SCEMM、奧地利Anger兩工具機廠負責拓展，今年工具機產業景氣持續復甦，營收追求兩位數成長，獲利也會成長。東台生產的立式加工中心採用上銀智慧滾珠螺桿進行測試，預計下半年量產

三鋒機器工業董事長林松益指出，三鋒三年前開始與上銀合作採用上銀智慧滾珠螺桿，目前全系列巨型數控車床都採用上銀智慧滾珠螺桿，具有壽命預知、溫升、震動及潤滑等功能，潤滑油使用可減少五成。三鋒開發的切削巨型智慧機械，也可以使用智慧滾珠螺桿。