由於近來黃豆價格走揚，市場並持續看漲，期街口S&P黃豆（00693U）ETF股價連日盤堅，今（21）日股價收在25.16元上漲0.2％，成交量僅有138張，外資買超46張。街口投信表示，近期黃豆供給不足，可望持續為黃豆價格提供動力。

年初迄今，美國芝加哥期貨交易所（CBOT）的黃豆期貨價格已由每英斗1328.75美分漲至1601.5美分，漲幅超過20％。

街口投信分析，主要在於去年12月至今年1月的高溫乾旱氣候，以致黃豆的主要產地南美州，在開年即碰到逆風，嚴重損害該地區的黃豆生長前景，繼巴西在去年因國內黃豆供給不足而尋求外援後，作為南美洲第三大的黃豆出口國巴拉圭，今年度亦將很可能首度進口黃豆，以填補國內的供需缺口。

街口投信指出，一旦黃豆播種與生長期受到嚴重乾旱侵襲，後續的產量將難以有太大長進，屆時世界各國對於黃豆的進口需求，勢必尋求位於北半球的主要出口國美國，然而，美國農業部公布最新的2月份世界農業供需預估報告中亦指出，2021～2022年銷售年度的美國黃豆期末庫存預估，較前月減少2500萬英斗至3.25億英斗，凸顯出美國黃豆庫存未必能完全支應替代需求的問題。街口投信表示顯見黃豆供給不足可望持續為黃豆價格提供動力。