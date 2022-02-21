受到鋼價下跌影響，中鋼（2002）1月份合併稅前淨利為54.87億元、月減8％、年增52％，法人預估，單月合併稅前淨利約0.34元。

中鋼21日公告，1月合併營收篜400.27億元、年增30％，單月營業利益為52.47億元、年增62％，單月合併稅前淨利為54.87億、年增52％。

法人認為，2月份受到鋼價續跌與遇到農曆過年、及228連假影響，工作天數較少，應是營運的低點，接著隨著3月份中鋼調漲鋼價，營運跟著從谷底反彈回升，再加上第二季旺季來臨，營運可望逐漸好轉。