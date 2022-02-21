經濟部21日公布1月外銷訂單588.7億美元，連23紅為歷年同月新高，較去年同月增11.7％。統計處表示，由於數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，加上部分供應鏈缺料狀況緩解，以及國際原物料價格仍處高檔，致各大貨品接單皆為正成長。

按貨品別觀察，受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用續增，加上筆電需求仍在，帶動相關供應鏈接單增加，支撐電子及資訊通信 產品接單成長，分別年增13.5％及3.9％；光學器材因商用、工業控制等面板需求成長，加上背光模組接單續增，但面板價格續跌，抵銷部分增幅，年增0.4％。

傳統貨品方面，因全球景氣穩健擴張，終端需求續強，半導體業者積極擴產，加上原材物料行情高於上年同月，帶動接單成長，致基本金屬年增36.1％、機械年增10.1％、塑橡膠製品年增12.1％、化學品亦年增32.6％。

展望未來，統計處表示，，5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機持續拓展，對我國半導體先進製程需求殷切，有助於減緩科技類貨品第一季接單 之淡季效應，而全球景氣穩健回升，加上國際原材物料續居高檔，亦可望挹注傳統貨品接單動能，惟變種病毒仍然在全球肆虐，加上供應鏈失序問題未解，均為影響接單之不確定因素，宜持續關注。