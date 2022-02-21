大陸外交部發言人汪文斌今（21日）主持例行記者會，針對19日，美國、英國、澳大利亞外長在慕安會期間討論美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）框架內倡議落實進展，包括澳採購核潛艇問題，對此，汪文斌表示，這是對地區安全的挑釁。

汪文斌表示，美英澳三國無視自身承擔的防擴散義務，不顧地區國家和國際社會的普遍憂慮和反對，高調推進核潛艇合作，這是對地區安全的挑釁，也是對國際規則的蔑視。

汪文斌強調，美英澳三邊安全夥伴關係再次表明，三國聲稱的基於規則的國際秩序，不是代表國際社會多數成員意志的秩序，而是基於小圈子利益制定的秩序。三國根據自身需要，憑藉自身實力為所欲為的做法，堪稱「21世紀的叢林法則」。大陸再次敦促三國以負責任的態度對待地區國家和國際社會的關切，切實尊重地區國家建設東南亞無核武器區、南太無核區的努力，認真履行不擴散義務，停止破壞地區和平穩定的危險行徑。