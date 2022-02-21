柯文哲一日北高「參選人陪騎」挨轟 柯P親自回應了

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲將於2月27日啟動一日北高自行車騎乘活動，由民眾黨提名人陪騎。台北市議員林穎孟21日質疑，北市體育局補助一日北高活動50萬元，柯卻濫用市政資源，淪為政黨造勢，應立即撤銷補助款。柯文哲回應表示，個人喜歡騎腳踏車。

柯文哲說，體育局每年會辦補助項目，今年第一季共65個單項，101項申請，核可金額為720萬，是很正常的體育活動，因為我個人喜歡騎腳踏車，報名去騎，就這麼簡單，這是每個人的嗜好，也不要遷怒，不可以說柯文哲參加的活動就是不好。