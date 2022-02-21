驚悚畫面曝光 板橋民宅氣爆1女燒成焦屍 2人重傷

20多歲男子在爆炸發生後從廢棄物中起身，逃離現場。（翻攝畫面）

新北市板橋區縣民大道三段巷內一棟公寓1樓，今（21日）中午疑似氣爆引發火警，造成1死2傷。而巷內監視影像曝光，只見該戶門口突然竄出一片火光，接著就是大量雜物、破碎物噴出，場面十分駭人。而爆炸發生後，1名穿著連帽外套的男子從雜物中迅速起身跑到數公尺外，再回頭察看，顯然驚魂未定。

這起氣爆意外發生在今天（21日）中午12時39分，新北市消防局派遣人車趕赴搶救，火勢雖迅速撲滅，但在屋內發現88歲蘇姓老婦已無生命跡象。另34歲外傭則是燒燙傷，從爆炸殘骸中起身的20多歲男子，身上有撕裂傷，2人意識清醒均送往亞東醫院醫治。

據了解，8旬蘇姓老婦與女外傭住在這棟5層樓民宅的1樓，事發當時，外傭聞到異味，請住在隔壁、出門準備上課的陳男幫忙查看，但陳男才剛走到蘇婦住處門口，就突然發生氣爆，因此他被大量噴飛物品掃過，身上有撕裂傷，但人無大礙，還能起身逃離現場。不過詳細火災原因，仍有待火場調查人員調查釐清。

板橋某公寓疑似氣爆，1名老婦人不幸死亡。（民眾提供）