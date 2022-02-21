女星黃嘉雯2019年勇奪香港小姐冠軍出道，之後簽約無線台，作為全方位藝人發展中，不料其親生姊姊黃綺婷去年鬧出大事，涉嫌虐待貓咪遭到起訴，上星期法院宣判罪名成立，今日公開判決結果。

曾拿下港姐冠軍的黃嘉雯不僅外型亮眼，觀察她的社群，可以發現他經常跟愛犬一起入鏡，看得出來是非常愛護小動物的人，不料跟她長得一樣漂亮的胞姊黃綺婷，卻做出讓人難以原諒的事情，她去年2月因為寵物貓隨地尿尿，作為懲罰竟然將貓咪放到直立式洗衣機裡，按下運轉鍵讓機器旋轉了14秒之久，一開蓋嚇壞的貓咪立刻逃跑，而黃綺婷則將過程拍下來並po上網，所幸小貓沒受傷，但她的行為明顯是虐待動物。

黃綺婷虐貓的影音隨即引起公憤，在網路上被砲轟殘忍，同時也有人報警處理，警方接獲檢舉後確認了事實，將黃綺婷拘捕到案，被控殘酷對待動物罪，經過詳細調查，上個星期香港屯門法院裁定她虐貓罪成立，全案進入司法程序，於今日(2/21)宣判結果。

據港媒報導，今天一早9點多，黃綺婷抵達法院，見現場有記者等候，經過時還拿雨傘遮擋鏡頭，她本想直衝法院大廳，但因疫情期間要做實名制才能入內，因此被員警攔下，而她拒絕配合，雙方僵持了5分鐘，最後是警方拿了她的手機掃實名制才讓鬧劇落幕。

法官最終判決，黃綺婷確實虐待動物，還在影音中做了字幕與字卡嘲弄貓咪，並利用網路宣傳之，顯然漠視動物福祉，不能只是罰款，但考量被告的年紀、經歷，且此前無案底，此案應屬單一事件，再犯的機會低，加上貓咪沒受到永久傷害，因此判黃綺婷社會服務80小時，並向愛護動物協會繳納港幣2萬7000元(約台幣9萬6000元)，作為照顧、醫療支援動物的費用。