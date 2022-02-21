歷經9次流標的大里區瑞城里活動中心，21日開工動土，將興建地上3層的建築物，預計明112年5月底完工。（台中市府提供／黃國峰台中傳真）

歷經9次流標的大里區瑞城里活動中心，21日終於動工，未來將興建地上三層樓的建物，台中市長盧秀燕出席動土典禮指出，感謝國有財產署撥用國有土地，加上市府編列預算及動用第二預備金、瑞和宮捐贈500萬元下終於開工，滿足居民需求。

盧秀燕21日出席動土典禮表示，遇到新冠肺炎疫情影響，物料價格急速上漲，招標過程困難，經過9次流標，第10次才順利招標。感謝區長、里長及議員協力爭取、瑞和宮捐贈500萬元協助，完工後將成為市民集會、休閒、課程學習及災害避難收容等多功能活動場域，滿足居民多元使用需求。

盧秀燕說明，瑞城里人口約1萬4千餘人，是大里區第一大里，原活動中心因921地震毀壞無法使用，地方希望重建，幾經努力之下，國有財產署同意撥用國有土地，加上市府編列預算及動用第二預備金，今（21日）日終於開工，完成地方居民多年心願。

大里區長鄭正忠表示，「瑞城里活動中心興建工程」工程總經費4227萬5390元，其中公所編列經費2517萬7000元、瑞和宮捐贈配合款項500萬元，另外市府投入第二預備金1709萬8390元，預計明年5月底完工，將興建地上3層建築物，總樓地板面積約315坪，包含禮堂、社區教室、儲藏室及緊急防災應變中心等空間，盼活動中心完工後，能成為多元課程及展演空間，整合里內各項資源，提升鄰里人文氣息。

戶籍與服務處都在瑞城里的市議員林碧秀指出，當年921地震後，原在瑞和宮下方的里民活動中心受損嚴重，地方都希望異地重建，經與瑞城里長蔡昭奮奔波爭取到成功路國有地，並與多位民代在議會上積極爭取經費，再經多次流標，終於能在21日動工，相當不容易，相信一座嶄新的活動中心定能帶動瑞城的發展。