罕見冬螢「神木螢」杉林溪現蹤。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪「櫻花河岸」，美不勝收。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

台灣有60多種螢火蟲，多數活躍於春夏之間，杉林溪因為生態保育成功，冬季也有螢火蟲飛舞，目前，正是「神木螢」現身的季節；另外，杉林溪種植的櫻花，花開正盛，預估花期到228連續假期。

杉林溪森林生態渡假園區自然教育中心館長江華章表示，台灣的螢火蟲種類繁多，但因光害、棲地環境被破壞等因素，除了4到6月之間，其他季節不易看到成群的螢火蟲；杉林溪因致力推展環境教育及生態保育，嚴禁使用農藥，並且減少光害等措施，保護螢火蟲棲地，復育出冬季稀有的冬天螢火蟲「神木螢」。

神木螢在每年2月中旬，在杉林溪園區大量出現，從入夜開始在森林邊緣現身，神木螢發光持續、不閃爍，從草叢中緩緩升起，就像黃綠色的螢光絲帶，飛舞於森林間，但活動時間不長，最活躍的出現時間在天黑後約1小時，晚上8點後逐漸消失無蹤，因此賞螢的時間要提早。

杉林溪園區即日起，每天晚上安排觀賞冬季螢火蟲導覽解說行程，讓遊客白天觀賞櫻花、夜間欣賞稀有螢火蟲，且不另收費用，提供加值不加價服務，並提醒遊客秉持「愛牠就不要傷害牠」原則，讓杉林溪冬季賞螢祕境，能夠生態資源永續。

江華章表示，杉林溪為營造更豐富的優美景觀，6年前開始推動「櫻花河岸」計畫，在溪流沿岸種滿粉紅色的椿寒櫻，今年溪流兩岸櫻花盛開，倒影映在平靜的溪流水面，遊客觀賞滿山滿谷櫻花，及獨一無二的「櫻花河岸」美景；還有美艷的鬱金香與牡丹花同時盛開，讓遊客體驗杉林溪百花齊放的盛宴。