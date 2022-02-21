據稱有巴基斯坦空軍標誌的殲-10C照片最近在社群媒體上瘋傳，中國分析家周日大讚這項中巴最新的防務合作，並說這對巴基斯坦軍方加強戰力，還有推廣中國航空裝備都具有重大的意義，同時也符合兩國在相關區域的安全利益。

據中方官媒《環球時報》20日報導，英國軍事出版商詹氏（Janes）說，上周二出現在社群媒體上的照片顯示，兩架殲-10C裝備了陸製渦扇-10B太行發動機在未公開的地點試飛。

而觀察家說，要是經證實，這可能是中國第一次出口殲-10系列戰機，也是首度出口渦扇-10系列發動機。儘管照片的真實性尚未獲得證實，但巴基斯坦內政部長艾哈邁德（Sheikh Rasheed Ahmed）去年12月已說，該國空軍要讓所謂的「JS-10」戰機入列服役。他並透露，今年3月23日國慶閱兵時，會有25架製殲-10C組成的中隊飛越上空，而它們是對印度「飆風（Rafale）」戰機的回應。

So far one of the clearest images of a Pakistan AF J-10C (J-10CP ?). Here serial number 22-106. pic.twitter.com/3Uxa3FGKpr — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) February 20, 2022

Interesting, this landing PAF J-10C seems to dump fuel before landing since it does not look like black smoke more like "something" white or light grey and the WS-10 has such a device (see prototype J-10B no. 1035) similar to the AL-31FN (see 4th image with yellow J-10B) . pic.twitter.com/1gnCNdF2KP — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) February 20, 2022

巴基斯坦殲-10C戰機

中國分析家說，殲-10C將大幅提高巴基斯坦空軍的戰力。而《艦載武器》雜誌執行主編石宏則指出，殲-10C是4.5代中型戰機，比中國和巴基斯坦聯手研製的輕型戰機JF-17，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機強大。他並強調，殲-10C較大，並能裝備比第3批次JF-17大的主動電子掃瞄陣列雷達（AESA）。此外，石宏說，殲-10C還能裝備較先進的4代霹靂-10短程空對空飛彈，以及霹靂-15超視距飛彈。

他甚至認為，殲-10C遠比巴基斯坦空軍老舊的美製F-16更夠力，並能和最近進入印度空軍服役的「飆風」（Rafale ）戰機相匹敵。他說，巴基斯坦的殲-10C不會取代JF-17，而是互相搭檔，形成更高的戰力。

分析家指出，對中國來說，首度成功銷售殲-10系列戰機和渦扇-10系列發動機，將進一步打開國際市場，而更多國家將對陸製航空裝備展現濃厚的興趣。而石宏則說，巴基斯坦採購殲-10C，對中巴都很有意義，因為巴軍更強大，就更能防衛中巴兩國在相關區域的共同利益。