上週五美股收跌，加上香港第五波疫情還未見頂，連續多日單日確診破千，讓港股21日表現低迷。恒指21日開低走低，儘管跌幅一度收窄，但午後市場恐慌情緒加劇，加上市場傳出大陸官方2022年不會發放任何新遊戲版號、致遊戲概念股全面重挫，進而拖累恒指走低。

截至收盤，恒指跌0.65％，報24170.07點。國企指數跌0.96％，報8455.99點。紅籌指數漲0.53％，報4361.26點。

財聯社報導，港股21日遊戲概念股集體重挫：嗶哩嗶哩跌超9％、快手跌7％、騰訊跌超5％。報導引述多家遊戲公司透露，網傳官方2022年將繼續加強青少年防沉迷，對末日題材、娘化男性、美化日本軍國主義、無政府主義、耽美等題材嚴監管，「絕不允許」。尤其最大利空是2022年大陸官方將不會發放新的遊戲版號。甚至還有業內人士稱，農曆年前已知道此消息。

受上述消息影響，恒生科技指數大跌2.78％，微盟、嗶哩嗶哩跌近10％；快手跌超7％；騰訊跌超5％；百度、美團、阿里巴巴跌4％。

大陸房地產股大幅走跌，正榮地產跌14％，融創中國跌8.9％；建業地產、雅居樂集團、合景泰富、龍光集團等跌4％。