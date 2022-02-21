高雄房市去年在台積電話題帶動下，2021年表現強勢，賣方態度轉硬，使得整體平均成交天數，從75.7天拉長到76.3天，增幅0.79％，議價空間也從平均17.99％，減至15.99％，減少1.5個百分點。

住商機構企劃研究室資深經理徐佳馨21日表示，根據住商機構統計高雄市加盟店，在過去一年成交的案件狀況發現，整體成交天數從75.7天增，加至76.3天，共增加0.6天，其中，路竹區、新興區，增幅最大，分別從30天延長到47天、以及從68天延長到77天。

三民區、左營區和大樹區並列第三，成交天數都是增加7天，分別從75天延長到82天、77天延長到84天、以及63天延長到70天。

徐佳馨指出，在議價空間上，整體議價幅度，平均從17.99％減少到15.99％，減少1.5個百分點，其中，以美濃、三民與左營減少幅度最大，分別是6.9％、6.05％和5.85％。

徐佳馨表示，由於賣方感受到市場熱度，因此，在態度上和過去大不相同，不僅議價空間減少，銷售天數也增加，區域買方追價，更為辛苦。

住商機構高屏澎東區協理林祺博認為，2021年可說是高雄的風光年，因為，台積電設廠和橋頭科學園區議題帶動，讓屋主信心大增，自然態度轉硬，影響成交，特別是成屋的屋主，現場調價者不少，發展成熟的區域，此一狀況更明顯。

他說，在議價空間上，美濃、三民與左營的屋主態度最硬，美濃減少6.9個百分點，三民減少6.5個百分點，左營減少5.85個百分點，推估原因，美濃可能與成交量相對少，加上產品差異大有關之外，三民與左營屋主認為高雄前景無限，加上買方追價之下，也讓議價空間減少。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，對於購屋人來說，當市場確定進入多頭格局，議價難度也會因此提高，目前雖有內政部禁止換約、以及金管會銀根管制等調控，但不容易造成市場衝擊，特別是，當市場具有基本面時，此時購屋人也許可以針對口碑不錯的個案，進行議價，或許有機會談到理想的價格。