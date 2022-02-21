傳廖萬隆為民眾黨金主？ 柯文哲酸：別製造寒蟬效應

民眾黨前文宣部主任柯昱安日前透露，黨內有親藍營金主運作藍白合，但民眾黨主席柯文哲否認，聲稱不曉得，有媒體爆料指出，國民黨前中常委廖萬隆就是民眾黨重要金主；對此，柯文哲坦言，與他熟識，常跟企業主也有聊天介紹朋友，認識也是正常交流。

柯文哲說，政黨都有政治獻金和捐款，都是重要的金錢來源，都是都按照法律標準，都有登記。

話鋒一轉，柯文哲提到，遠東集團在大陸企業遭罰款，製造寒蟬效應，我們既然不要跟大陸一樣，但做出來的事卻跟大陸一樣。他說，錢都還沒捐，不需要這樣，這做法跟大陸有什麼不一樣？