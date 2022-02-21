近期俄烏局勢緊張的導火線，源於俄羅斯反對烏克蘭加入北約，讓北約東擴至自家門口。澎湃新聞報導，針對北約東擴問題，中國大陸外交部發言人汪文斌於21日例行記者會中引述王毅的話表示，冷戰早已結束，北約作為當年冷戰的產物，應該審時度勢，作出必要調整。他接著反問，如果北約一味東擴，是否有利於維護歐洲的和平穩定？是否有利於實現歐洲長治久安？這是一個值得歐洲朋友認真思考的問題。

談及中俄關係，汪文斌表示，日前習近平與俄羅斯總統普丁在北京會晤後，共同發表中俄關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場，向世界展示了中俄攜手維護國際公平正義的決心，將對新形勢下完善全球治理產生重要而深遠的影響。

汪文斌強調，中俄作為聯合國安理會常任理事國和負責任的大國，始終致力於推動構建新型國際關係和人類命運共同體，始終帶頭講平等、講誠信、講合作、講守法，始終堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，國際社會普遍對此給予積極評價。希望有關方面摘下有色眼鏡，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀看待中俄關係和兩國合作，認清時代發展的主流大勢，多做對維護世界和平發展有益的事，避免動輒給別國貼標籤，煽動對立和對抗。