信義區信義廣場狗活動區。（北市動保處／楊亞璇台北傳真）

台北市動物保護處訂於本23日開放飼主試用座落於城市綠地之北投區「大同狗活動區」及信義區「信義廣場狗活動區」，圍籬特別採用原木材質設置，與週邊綠地景觀融合，讓飼主與狗狗互動更放鬆。

動保處指出，大同狗活動區及信義廣場狗活動區分別於3月20日及5月1日正式啟用，動保處並歡迎飼主在使用期間透過「HELLO TAIPEI台北市單一陳情」系統，或1999市民熱線提供使用意見及建議，讓台北市動物友善設施更完善。

動保處說明，「大同狗活動區」及「信義廣場狗活動區」皆於去年12月底完工，特別先以這2處座落於市區人潮聚集處的狗狗友善設施進行人流及交通壓力測試，讓飼主就近與愛犬共同互動，評估鄰近的交通流量及人流，並蒐集民眾意見，使狗活動區規劃更符合使用需求。

壓力測試期間動保處將每日派員清潔維護內部環境及巡查設施，並定期補充狗便袋。動保處亦呼籲飼主與愛犬到園區活動時，務必共同愛惜公共空間，園區內提供免費狗便袋可提供飼主隨手撿拾犬隻糞便，若要帶狗狗離開園區，記得為牠繫妥牽繩，做好適當防護措施。

台北市現已有3座狗運動公園及8處狗活動區可提供民眾使用，今年在動保處積極推動及市民支持下，將陸續啟用6處狗活動區，想知道更多有關狗運動公園及狗活動區的相關資訊，歡迎至動保處官網查詢「我要去狗公園」，或加入「台北市動物之家」(https：／／www.facebook.com／tcapo.tas／)及「台北毛孩趣旅行」(https：／／www.facebook.com／Taipei.animal.friendly.space／)粉絲專頁。