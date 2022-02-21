去年遭到樂天桃猿釋出的江國謙（左）與吳丞哲（右）加入統一獅，兩人也寫下年度目標，其中吳丞哲更寫上「封鎖樂天」。（資料照，中央社）

吳丞哲與江國謙去年季後遭樂天桃猿釋出，兩人順利通過測試，今年一起披上統一獅袍，吳丞哲新球季目標霸氣寫下「封鎖樂天」，他說：「當然要有自信，今年我要努力爬起來，證明自己還能投。」

過去吳丞哲曾是猿隊倚重的牛棚戰力，2018年單季出賽66場是中職最多，但近兩年幾乎都待在二軍，最主要是從2020年開始球速掉很多，但後來慢慢修正，在年底逐漸修正回來，他自認去年成績開始回升，沒想到季後卻接到釋出的電話，讓他十分錯愕。

吳丞哲說：「那時候情緒很低落，想說自己明明還能投，但怎麼就離開了，那時也有想過要去考公務員或開店，但家人希望我如果還能打就繼續打。」

吳丞哲透露，自己的人生目標最想要當警察，當初會打棒球，是因為爸爸的願望，而他現在披上獅袍，最開心的就是身為獅迷的爸爸，「我家在楓港開7-11，也算是跟獅隊有一點淵源，他聽到我加入後馬上打電話來，告訴我找到新工作就要好好努力。」

而他在開訓儀式上寫下新球季目標「封鎖樂天」，吳丞哲解釋，「當初沒想過會這麼快離開，去年成績慢慢回來還是沒機會，遭到釋出，今年要努力爬起來，證明自己還能投。」

總教練林岳平也了解他的心情，「他一定會有這樣的情緒在，曾經為球隊付出，受傷、不順時還沒轉換過來就被釋出，一定會想證明自己，這是很好的企圖心，但也要更加努力。」