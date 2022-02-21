李銘忠代表李氏宗親會驚喜現身《八尺門的辯護人》劇組探班。（鏡文學提供）

《八尺門的辯護人》公辯室成員陳恩甄、初孟軒同享李銘順愛妻的范文芳的愛心餐點。（鏡文學提供）

鏡文學影集《八尺門的辯護人》如火如荼趕工拍攝，男主角李銘順遠在新加坡的愛妻范文芳與寶貝兒子Zed竟特地「驚喜現身探班」拍攝現場？！弟弟李銘忠也隱瞞行程當特使親送特製海南雞漢堡給哥哥李銘順，3人組成「李氏宗親會」神秘安排漢堡車，不僅熱騰騰溫暖有如一家人的劇組工作人員，也讓李銘順開心又好笑地說：「害我好想馬上買機票飛回新加坡喔！」

原來，在《八尺門的辯護人》飾演佟寶駒「寶哥」的李銘順非常愛漢堡，幾乎每天早餐都必吃漢堡，於是他的愛妻范文芳、弟弟李銘忠與寶貝兒子Zed，便決定聯合劇組送給李銘順一個大大的探班驚喜：「李氏宗親會漢堡餐車」，同時也慰勞兩個多月拍攝跟李銘順有家人般感情的劇組人員們。

當李銘順看到漢堡車，果然食指大動驚呼：「哇！今天誰來探班？」轉頭發現愛妻范文芳與寶貝兒子Zed竟「站」在一旁，原來是妻兒「人形立牌」，此時傳出「祝你生日快樂」歌聲，李銘順正疑惑又誰生日，轉頭才發現是弟弟李銘忠驚喜端出「特製海南雞漢堡」，李銘順忍不住大呼：「你騙我，你說今天要下台中拍戲？」李銘忠大笑：「對啊，先給你驚喜，晚點才下台中。」

李銘順笑說老婆范文芳「常常給我驚喜都非常成功；我就奇怪她這幾天怎麼好冷漠？原來…」人形立牌范文芳寫著「希望大家吃『堡』喝足，繼續這場美妙的旅程。期待電視劇播映喔。」兒子Zed則是寫著「大哥哥、大姐姐還有爸爸辛苦了」。李銘順開心到馬上打電話回新加坡跟老婆跟兒子視訊說自己好感動，並提到前兩天視訊看兒子Zed穿著廚師裝，還說要去參加節目錄影，現在才知道是拍立牌照片；他作勢半開玩笑說他感動好想家，「不拍了，我要馬上買機票回家，哈哈。」

巧的是，這場戲是李銘順要狠心否認自己是滅門血案關係人的親屬，還故意嘲諷初孟軒角色連晉平是靠爸族，角色不認親的背後暗藏不幸身世，沒想到下戲就立刻被真正家人滿滿溫暖驚喜所感動。

李銘順與李銘忠兩兄弟近年常在台灣拍戲，很意外這是弟弟李銘忠第一次到哥哥李銘順拍攝劇組探班，而且剛好是角色佟寶駒主景辦公室，李銘順特地介紹劇中角色工作「公設辦護人」跟法官、檢察官不一樣，「公辯是政府公務員，專門幫沒錢的重刑犯打官司。」他還特別介紹導演唐福睿：「比我們都年輕，才四十歲，就當律師、作家、寫劇本、導戲。」李銘忠猛點頭：「哥哥常提起你。」導演唐福睿自謙：「抱怨我寫的律師台詞很多嗎？」李銘順大笑：「我是提我演你以前當律師的經驗。」導演唐福睿：「哈哈，所以銘順哥說以後再也不演律師了，可見當律師有多難當。」