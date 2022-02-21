入境隔離改10天要有心理準備 柯文哲：零星確診溜進社區

中央正在討論3月中是否將入境隔離從14天改為10天，台北市長柯文哲21日指出，經統計發現，有1至2％入境民眾是10天後才確診，他贊成解封，台灣不可能永久鎖國，但要有心理準備，慢慢解封國境會有零星疫情跑進來。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，去年7月出境比入境的人多很多，他猜當時疫情嚴重，大家想逃離台灣，跟2020年不一樣，全世界疫情很嚴重，一大堆很久沒回國台僑跑回台灣，後來出入境平衡，今年1月下半旬，入境又比出國多，符合國人回家過年習慣，這2周出境又比入境多，從海外回來過完新年又回去。

他表示，入境旅客當中，被發現陽性率的百分比，一開始去年是0.13％，爬升到這周4％，全世界疫情大部分國家開始下降，不過這數字是反映過去1個月，陽性率是上升，北市統計數字，過去1周本土確診10人、不明感染0人、境外入境有100人，明顯北市社區還算乾淨，確診數都是境外移入突破，因為還沒有不明感染源，大部分確診有事先圈下來，隔離時發病沒有感染別人，北市比較麻煩的是從境外移入。

柯文哲說，大部分確診者下飛機當場被逮到，高的時候可以到72％，入境陽和解隔陽加起來，前10天攔下的約9成多，但醫學是統計科學，還是有一些人是10天以後被抓到陽性，不知道是潛伏期太長或還是在防疫旅館不慎被感染？還是有1至2％是10天後才被發現感染，如果入境旅客會到4％是陽性，1至2％是在10天後被發現，有一天把隔離時間縮到10天，還是有零星確診會溜進社區。

他強調，贊成解封但國人要有心理準備，14天改10天偶爾會有零星疫情跑進來，過去2個月超過10天發現陽性北市有23例，台灣不可能永久鎖國，但要有心理準備。

柯文哲強調，防止社區感染最推薦的基本方法是打疫苗，戴口罩、勤洗手、保持距離，65歲以上阿公、阿媽，3月31日前在北市接種第1、2劑會送200元禮券。