美股上周五因烏東砲火而收跌。市場持續關注烏克蘭軍事衝突情事，港股周一低開。香港單日確診激增5.28萬例，成為中國疫情最嚴重城市。

周一香港恆生指數收跌157.64點或0.65%，為24170.07點。國企股(H股)跌81.98點或0.96%，為8455.99點。

科技指數大跌2.78%。騰訊大跌5.2%，騰訊旗下騰訊音樂申請元宇宙商標，遭中國相關單位駁回。阿里巴巴跌3.8%，嗶哩嗶哩跌10%，快手跌7%。

美團收跌4.0%，盤中一度大跌15%。發改委在上周五公佈促進服務業復甦的若干政策，引導外賣平台下調服務費用，一度引發新一輪監管政策的疑慮。

海底撈跌5.5%，為表現最差藍籌股。該公司去年關店300家，加上新冠疫情影響，該公司發布獲利預警。

聯想漲5.4%%，農夫山泉漲%，商湯科技漲6.8%。恆生指數公司在上周五公布季檢結果，新增聯想和農夫山泉進入成分股，讓成分股數量增加到66檔；並且增加商湯、理想汽車、小鵬汽車進入科技指數。